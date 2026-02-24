Upwork Aktie
Investment Advisor Builds Massive Position in Upwork Stock with $6.8 Million Buy
On February 17, 2026, Ancient Art, L.P. disclosed a purchase of 372,147 shares of Upwork (NASDAQ:UPWK), an estimated $6.83 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Ancient Art, L.P. increased its position in Upwork by 372,147 shares. The estimated transaction value was $6.83 million, based on the quarterly average share price from October 1 to December 31, 2025. The fund’s quarter-end Upwork position value increased by $12.71 million, reflecting both the share addition and stock price changes during the period.The buy lifted Upwork to 20.81% of Ancient Art, L.P.’s 13F assets under management as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
