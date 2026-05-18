Trex Aktie
WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057
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18.05.2026 17:15:15
Investment Advisor Closes Out Position in TREX Stock, According to Latest SEC Filing
On May 15, 2026, Kanen Wealth Management LLC disclosed in an SEC filing that it sold out of Trex Company (NYSE:TREX), unloading 250,000 shares in a trade estimated at $10.06 million based on the quarterly average price.According to an SEC filing dated May 15, 2026, Kanen Wealth Management LLC sold its entire 250,000-share stake in Trex Company during the first quarter. The estimated transaction value is $10.06 million, based on average share prices within the quarter. The quarter-end position value decreased by $8.83 million, a figure that includes both the sale and movements in Trex Company’s stock price.This was a complete sale; Trex Company now represents 0% of the fund’s 13F reportable assetsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Trex Co. Inc.
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06.05.26
|Ausblick: Trex stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Trex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Trex Co. Inc.
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