SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
15.01.2026 17:54:17
Investment Advisor Doubles Down on Insurance Stock, According to Recent SEC Filing
Nepsis Inc. disclosed a purchase of 89,969 additional RLI (NYSE:RLI) shares in its January 14, 2026, SEC filing, an estimated $5.65 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated January 14, 2026, Nepsis Inc. boosted its stake in RLI by 89,969 shares. The estimated value of this trade was $5.65 million, calculated using the average share price over the fourth quarter of 2025. The quarter-end value of the RLI position increased by $5.51 million, reflecting both trading activity and price movement.Nepsis Inc. increased its RLI holding, which represented 5.72% of 13F assets under management at quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEC S.p.A.
Analysen zu SEC S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.