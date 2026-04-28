SEC Aktie

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WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

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28.04.2026 14:05:44

Investment Advisor Exits $47.5 Million MercadoLibre Position, According to Latest SEC Filing

RWC Asset Advisors (U.S.) LLC disclosed a full exit from MercadoLibre (NASDAQ:MELI)in its April 27, 2026, SEC filing, selling 24,608 shares for an estimated $47.47 million based on the quarterly average price.According to an SEC filing dated April 27, 2026, RWC Asset Advisors (US) LLC sold its entire holding of 24,608 MercadoLibre shares during the first quarter. The estimated transaction value was $47.47 million, calculated using the quarter’s average closing price. The quarter-end position value fell by $49.57 million, reflecting both the trade and changes in share price over the period.RWC Asset Advisors (US) LLC fully liquidated its MercadoLibre position, which previously accounted for 9.4% of AUM in the prior quarter; post-trade, MercadoLibre comprised none of the fund's 13F assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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