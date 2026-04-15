SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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15.04.2026 18:09:33
Investment Advisor Loads Up on Bond ETF, According to Latest SEC Filing
Planning Directions Inc. opened a new position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (NASDAQ:ISTB), acquiring 95,634 shares in the first quarter, an estimated $4.66 million trade based on the quarterly average price, according to its April 15, 2026, SEC filing.According to a recent SEC filing, Planning Directions Inc initiated a new stake in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF during the first quarter of 2026. The fund bought 95,634 shares, with the estimated transaction value at $4.66 million based on the period’s average price. The quarter-end position was valued at $4.63 million, capturing both trading and price effects.This is a new position; as of March 31, 2026, it accounted for 2.35% of the fund’s 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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