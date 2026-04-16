SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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16.04.2026 17:14:44
Investment Advisor Sheds Approximately $3 Million of SaaS Stock, According to Recent SEC Filing
ORSER Capital Management, LLC disclosed a sale of 43,215 shares of Workiva (NYSE:WK) in its April 16, 2026, SEC filing, with an estimated transaction value of $3.01 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated April 16, 2026, ORSER Capital Management, LLC reduced its holding in Workiva by 43,215 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value is $3.01 million, calculated using the average closing price over the quarter. The fund ended the period with 3,972 shares, and the position's quarter-end value decreased by $3.83 million, reflecting both trading and price movement.Following the sale, Workiva represents 0.15% of ORSER Capital Management's 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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