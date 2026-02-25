MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
25.02.2026 02:42:10
Investment Firm Absoluto Partners Bought Over 7,000 Shares in MercadoLibre. Is the Stock a Buy?
Investment management company Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda disclosed a buy of 7,285 MercadoLibre (NASDAQ:MELI) shares, with an estimated transaction value of $15.30 million based on quarterly average pricing, in its February 17, 2026 Securities and Exchange Commission (SEC) filing.The fund’s quarter-end position value in MercadoLibre rose by $13.10 million, a figure that includes both share additions and price changes.The fund’s buy brings its MercadoLibre position to 24.6% of reportable AUM as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
