Tern Aktie
WKN DE: A1W658 / ISIN: GB00BFPMV798
|
05.03.2026 15:54:13
Investment Firm Builds Position in TERN Stock, According to Recent SEC Filing
On February 17, 2026, Boxer Capital Management, LLC disclosed a new position in Terns Pharmaceuticals (NASDAQ:TERN), acquiring 375,000 shares in a transaction estimated at $15.15 million based on quarterly average pricing.Boxer Capital Management, LLC disclosed a new position in Terns Pharmaceuticals, according to its SEC filing dated February 17, 2026. The fund reported acquiring 375,000 shares during the fourth quarter, with the estimated transaction value at $15.15 million based on the average price over the period. The quarter-end value of the Terns Pharmaceuticals stake rose by $15.15 million, reflecting the combined impact of share purchases and price changes.This new position now represents 3.32% of Boxer Capital’s $456.88 million in 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
