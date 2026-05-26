Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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26.05.2026 20:29:42
Investment Firm Closes Out Entire $18.1 Million Position in Biotech Stock, According to Latest SEC Filing
On May 14, 2026, Rhenman & Partners Asset Management AB disclosed it sold out its entire stake in Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA), unloading 420,000 shares in an estimated $18.10 million trade based on the quarterly average price.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 14, 2026, Rhenman & Partners Asset Management AB sold its entire 420,000-share stake in Vera Therapeutics during the first quarter. The estimated transaction value was $18.10 million, based on the average share price over the quarter. The quarter-end value of the position declined by $21.27 million, reflecting the combined impact of share sales and market price movements.The fund fully exited its position in Vera Therapeutics, bringing the position’s share of 13F assets under management to zero.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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