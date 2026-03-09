SEC Aktie
Investment Firm Doubles Down on Biotech Stock, Adds 386,000 Shares, According to Recent SEC Filing
Boxer Capital Management, LLC reported a buy of 386,000 Kodiak Sciences (NASDAQ:KOD) shares in its February 17, 2026, SEC filing, an estimated $7.90 million trade based on quarterly average pricing.In a February 17, 2026, SEC filing, Boxer Capital Management, LLC disclosed the purchase of 386,000 additional shares of Kodiak Sciences. The estimated transaction value was $7.90 million, based on the mean unadjusted closing price over the October to December 2025 quarter. The Kodiak Sciences position’s value increased by $19.49 million since the previous filing, a figure that reflects both new share purchases and share price appreciation.The buy brought Kodiak Sciences to 6.95% of Boxer Capital Management, LLC’s 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
