LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
22.02.2026 22:56:03
Investment Firm Purchases Sonos Shares, As Company Prepares for New Product Line
Coliseum Capital Management, LLC, an investment firm and a 10% Owner of Sonos (NASDAQ:SONO), disclosed the purchase of 647,210 shares in multiple open-market transactions between Feb. 12, 2026 and Feb. 17, 2026, valued at approximately $10.18 million, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.73).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
