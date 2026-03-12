Investment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Investment stellte am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,07 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Investment 0,020 QAR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Investment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden QAR. Im Vorjahresviertel waren 1,26 Milliarden QAR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 QAR. Im Vorjahr hatte Investment 0,110 QAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 6,49 Milliarden QAR – das entspricht einem Zuwachs von 53,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,22 Milliarden QAR erwirtschaftet worden.

