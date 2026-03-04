Investment in autonomes Fahren: NVIDIA beteiligt sich an Oxa - Aktie im Plus

Der Halbleiterriese NVIDIA weitet sein Engagement im Bereich autonomes Fahren aus und beteiligt sich am britischen Unternehmen Oxa.

• NVIDIA investiert in britisches Startup für Autonomes Fahren• Nicht das erste Investment NVIDIAs in diesem Bereich• Fokus auf industrielle Nutzung

Die Investition NVIDIAs erfolgt über den Venture-Capital-Arm NVentures und ist Teil einer Finanzierungsrunde, die insgesamt 103 Millionen Dollar einbrachte, wie das britische Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

An der Serie-D-Finanzierung beteiligte sich auch der staatliche National Wealth Fund der britischen Regierung mit 50 Millionen Dollar. Zudem beteiligten sich bestehende Investoren wie der Venture- Fonds des Energiekonzerns BP.

Details zur Unternehmensbewertung nach der Finanzierungsrunde oder zur genauen Höhe der NVIDIA-Investition gab Oxa nicht bekannt. Einige bisherige Anteilseigner, darunter IP Group und der Online-Lebensmittelhändler Ocado Group, hatten den Wert ihrer Beteiligungen an dem defizitären Unternehmen zuletzt abgeschrieben. Als Gründe nannten sie Verzögerungen bei der Finanzierung sowie veränderte Geschäftsaussichten.

Zweite britische Beteiligung für NVIDIA in kurzer Zeit

Für NVIDIA ist es bereits die zweite Investition in ein britisches Unternehmen für autonomes Fahren binnen kurzem. Erst im vergangenen Monat beteiligte sich der Konzern an Wayve, das in einer Finanzierungsrunde 1,5 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 8,6 Milliarden Dollar einsammelte.

Oxa, das früher unter dem Namen Oxbotica firmierte, entstand als Ausgründung der Universität Oxford. Das Unternehmen war das erste, das selbstfahrende Autos auf britischen Straßen testete. Mittlerweile hat sich der Fokus jedoch deutlich verschoben: Statt auf den Personenverkehr konzentriert sich Oxa nun auf industrielle Anwendungen in Fabriken, Häfen und Bergwerken.

Strategieschwenk weg vom Personenverkehr

Das Geschäftsmodell besteht heute darin, bestehende Fahrzeuge wie Schleppfahrzeuge mit Autonomie-Hardware und eigener Software nachzurüsten. Damit bietet Oxa Unternehmen schlüsselfertige Lösungen für selbstfahrende Fahrzeuge an.

Die Neuausrichtung war eine bewusste Entscheidung, erklärte Gründer und Technologiechef Paul Newman in einem Interview laut Bloomberg. Der Markt für selbstfahrende Personenwagen erfordere Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich. "Man muss Lieferketten umwälzen, es gibt ungewisse regulatorische Rahmenbedingungen und der Einstieg ist unglaublich teuer", sagte Newman. "In diesem Umfeld zu skalieren ist wesentlich schwieriger, und die wirtschaftlichen Aussichten sind bei weitem nicht so attraktiv wie im industriellen Bereich."

Internationale Expansion geplant

Mit dem frischen Kapital will Oxa seine globale Expansion vorantreiben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Großbritannien, Europa und dem Nahen Osten, teilte das Unternehmen mit. Das Gesamtvolumen der Serie-D-Finanzierung könnte in den kommenden Monaten noch steigen, hieß es weiter.

So bewegt sich die NVIDIA-Aktie

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die NVIDIA-Aktie am Mittwoch zeitweise 1,24 Prozent auf 182,29 Dollar.

