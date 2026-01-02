Nike Aktie

Millionenzukauf 02.01.2026 11:07:00

Investment in Nike-Zukunft: CEO kauft groß Aktien ein

Die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike kann von der Nachricht profitieren, dass CEO Elliott Hill kurz vorm Jahreswechsel sein Investment in das Unternehmen deutlich ausgebaut hat.

• Nike-Aktie mit Kurssprung
• Auch Nike-CEO Hill weitet Beteiligung aus
• Analysten empfehlen zu kaufen

Nike-Aktie sprintet nach oben - CEO investiert eine Million Dollar

Die Nike-Aktie erlebte am Donnerstag im NYSE-Handel einen kräftigen Kurssprung von letztlich 4,12 Prozent auf 63,71 US-Dollar. Der Grund für den überraschenden Aufschwung: Führungskräfte des Sportartikelherstellers setzen ein starkes Zeichen und kaufen massiv eigene Aktien. Im vorbörslichen NYSE-Handel am Freitag geht es zeitweise 0,52 Prozent auf 64,04 US-Dollar nach oben.

So investierte CEO Elliott Hill kurz vor dem Jahreswechsel rund eine Million Dollar in Nike-Papiere. Am 29. Dezember erwarb er etwa 16.400 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 61,10 Dollar und erhöhte damit seinen direkten Aktienbestand auf 241.587 Papiere. Mit diesem Schritt unterstreicht Hill sein Vertrauen in die laufende Neuausrichtung des Konzerns und das von ihm ausgerufene "Win Now"-Programm.

Schon zuvor war bekannt geworden, dass auch Apple-Chef und Nike-Board-Mitglied Tim Cook ein Investment in den Sportartikelhersteller kürzlich deutlich ausgebaut hatte: Der Lead Independent Director im Nike-Aufsichtsrat kaufte 50.000 Aktien zu durchschnittlich 58,97 Dollar. Sein Investitionsvolumen belief sich auf knapp drei Millionen Dollar.

Nike kämpft gegen Abwärtstrend

Die Nike-Aktie befindet sich seit längerer Zeit in einem klaren Abwärtstrend. Schwache Nachfrage, hohe Kosten und zunehmender Wettbewerb setzen dem Sportartikelhersteller zu. Marken wie Hoka oder On Holding machen Nike vor allem im Performance- und Running-Segment das Leben schwer.

Doch erste Signale deuten auf eine mögliche Trendwende hin: So gibt es bei der Analyseplattform TipRanks insgesamt 21 Ratings für die Nike-Aktie. Davon stellen 15 eine Kaufempfehlung dar, während die restlichen Experten zum Halten der Aktie raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt derweil bei 76,30 US-Dollar und damit knapp 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs bei 63,71 US-Dollar.

Produktoffensive für 2026 geplant

Gleichzeitig setzt der Konzern 2026 auf konkrete Produktimpulse. Dazu zählen neue Innovationen im Running-Bereich sowie die Plattform "Nike Mind", die neurowissenschaftliche Erkenntnisse in das Schuhdesign einbindet. Auch die Lunar-New-Year-Kollektion sorgt in den asiatischen Kernmärkten traditionell für hohe Aufmerksamkeit.

Redaktion finanzen.at

