Investment Manager Bets Big on Elemental Stock, Initiates $4.7 Million Position, According to Recent SEC Filing
On February 13, 2026, Global Strategic Management Inc disclosed a new position in Elemental Royalty Corporation (NASDAQ:ELE), acquiring 281,197 shares in an estimated $4.74 million trade based on quarterly average pricing.According to a February 13, 2026, SEC filing, Global Strategic Management Inc reported a new holding of 281,197 shares in Elemental Royalty Corporation. The estimated value of the trade was $4.74 million, calculated using the average closing price for the quarter. The net position change of $4.74 million reflects the total increase in position value due to the new share purchases.This is a new position for the fund, making up 3.95% of its 13F reportable assets under management as of December 31, 2025.
