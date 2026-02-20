SEC Aktie
Investment Manager Bets on Proto Labs Stock, According to Recent SEC Filing
On February 17, 2026, American Capital Management disclosed a buy of 352,015 shares of Proto Labs (NYSE:PRLB), an estimated $18.01 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated February 17, 2026, American Capital Management increased its stake in Proto Labs by 352,015 shares during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $18.01 million, calculated using the average closing price for the period. The quarter-end position value rose by $17.96 million, reflecting both the share increase and market price changes.The fund executed a buy, lifting Proto Labs to 1.41% of its 13F assets under management as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu PROTO CORP
