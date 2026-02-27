Triple Flag Precious Metals Aktie
WKN DE: A2PYB1 / ISIN: CA89679M1041
|
27.02.2026 16:57:32
Investment Manager Builds Large Triple Flag Precious Metals Position, According to Recent SEC Filing
On February 13, 2026, Global Strategic Management Inc disclosed a new position in Triple Flag Precious Metals (NYSE:TFPM), acquiring 323,309 shares for an estimated $10.73 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 13, 2026, Global Strategic Management Inc established a new stake in Triple Flag Precious Metals by purchasing 323,309 shares in the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $10.73 million, based on the quarterly average price. Quarter-end position value increased by $10.73 million due to the new purchase.This was a new position, representing 8.95% of Global Strategic Management Inc’s 13F reportable assets under management as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Triple Flag Precious Metals Corp
|34,76
|2,06%
