SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
14.05.2026 16:34:54
Investment Manager Cuts Stake in Utility Stock, According to Latest SEC Filing
Packer & Co Ltd reported a significant reduction in its Algonquin Power & Utilities (NYSE:AQN) holding, selling 4,223,557 shares in the first quarter. The estimated transaction value, based on quarterly average pricing, was $27.38 million, according to a May 13, 2026, SEC filing.This North American utility and renewable energy company serves over one million connections through regulated and clean energy operations.According to a SEC filing dated May 13, 2026, Packer & Co Ltd sold 4,223,557 shares of Algonquin Power & Utilities during the first quarter. The estimated transaction value was $27.38 million, based on the period's average closing prices. The fund’s remaining stake at quarter’s end was 289,556 shares, worth $1.78 million. The net position value declined by $25.98 million over the quarter, reflecting both trading activity and price changes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
