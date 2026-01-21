MercadoLibre Aktie

ISIN: ARDEUT116175

21.01.2026 16:13:49

Investment Manager Doubles Down on MercadoLibre With $51 Million Purchase

Northcape Capital Ltd disclosed a buy of 36,862 additional MercadoLibre (NASDAQ:MELI) shares in its latest SEC filing dated January 20, 2026.According to a January 20, 2026, SEC filing, Northcape Capital Ltd increased its position in MercadoLibre by 36,862 shares during the fourth quarter. The overall value of the position climbed by $51.45 million, a change driven by both trading activity and share price appreciation.MercadoLibre now represents 27.5% of Northcape's 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 26 340,00 0,92%

