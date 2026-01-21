MercadoLibre Aktie
ISIN: ARDEUT116175
|
21.01.2026 16:13:49
Investment Manager Doubles Down on MercadoLibre With $51 Million Purchase
Northcape Capital Ltd disclosed a buy of 36,862 additional MercadoLibre (NASDAQ:MELI) shares in its latest SEC filing dated January 20, 2026.According to a January 20, 2026, SEC filing, Northcape Capital Ltd increased its position in MercadoLibre by 36,862 shares during the fourth quarter. The overall value of the position climbed by $51.45 million, a change driven by both trading activity and share price appreciation.MercadoLibre now represents 27.5% of Northcape's 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
