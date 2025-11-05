Valaris Aktie
WKN DE: A3CNQC / ISIN: BMG9460G1015
|
05.11.2025 12:18:47
Investment Manager Exits Valaris After 30% Stock Drop Amid Offshore Sector Weakness
On Tuesday, Massachusetts-based Lane Generational fully exited its position in Valaris Limited (NYSE:VAL), selling 71,869 shares for an estimated $3 million, according to an SEC filing for the period ended September 30.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released Tuesday, Lane Generational sold all 71,869 shares of Valaris Limited (NYSE:VAL), fully liquidating its position. The transaction is estimated at about $3 million as reported in the 13F filing for the period ended September 30. This follows a period in which the stake accounted for 2.8% of the fund's total reportable AUM.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valaris Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Valaris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Valaris veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Valaris informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Valaris legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Valaris Ltd Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Valaris Ltd Registered Shs
|54,41
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.