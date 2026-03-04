Immunome Aktie
WKN DE: A2QD9D / ISIN: US45257U1088
|
04.03.2026 18:12:46
Investment Manager Fully Exits Immunome Stock in $37.3 Million Sale, According to Latest SEC Filing
On February 17, 2026, Opaleye Management Inc. reported selling out its entire stake in Immunome (NASDAQ:IMNM), an estimated $37.30 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated February 17, 2026, Opaleye Management Inc. sold all 3,185,000 shares of Immunome during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value is $37.30 million, based on the average share price over the quarter. This move resulted in the fund holding no remaining shares of Immunome at the end of the reporting period. The quarter-end position value dropped by $37.30 million, reflecting the stake’s full removal.The fund exited its Immunome position, which previously represented 5.3% of 13F assets under management; following the transaction, Immunome accounts for none of the portfolio (percent of AUM: n/a).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Immunome Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Immunome Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Immunome Inc Registered Shs
|22,52
|4,55%