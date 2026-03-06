SEC Aktie

SEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 15:19:32

Investment Manager Loads Up on CELC Stock, Adds 135,000 Shares, According to Latest SEC Filing

On February 17, 2026, Boxer Capital Management, LLC disclosed a buy of 135,000 shares of Celcuity (NASDAQ:CELC), an estimated $11.10 million trade based on quarterly average pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Boxer Capital Management, LLC increased its stake in Celcuity by 135,000 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $11.10 million based on the average closing price for the period. As of December 31, 2025, the position’s reported value was $22.44 million, up $18.00 million from the prior quarter due to both trading activity and price changes.Boxer Capital added to its Celcuity position, which now represents 4.9% of the fund’s 13F reportable assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SEC S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu SEC S.p.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:22 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen