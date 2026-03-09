SEC Aktie
Investment Manager Sells $3.2 Million Worth of CWAN Stock, According to Recent SEC Filing
On February 17, 2026, Tensile Capital Management LP disclosed a sale of 159,998 shares of Clearwater Analytics (NYSE:CWAN), with an estimated transaction value of $3.20 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Tensile Capital Management LP reduced its stake in Clearwater Analytics by 159,998 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $3.20 million, based on the average closing price for the period. The quarter-end value of the position rose by $11.54 million, capturing the impact of both share sales and price appreciation.Clearwater Analytics Holdings, Inc. is a leading provider of SaaS-based investment data management and analytics solutions, serving a global client base from its headquarters in Boise, Idaho. The company leverages proprietary technology to deliver automated, scalable, and integrated reporting and risk analytics for institutional asset owners and managers. Its focus on automation and data accuracy positions it as a strategic partner for clients requiring comprehensive investment accounting and compliance tools.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
