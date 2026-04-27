SEC Aktie

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WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

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27.04.2026 17:22:34

Investment Manager Sells 67,000 Shares of Coal Stock, According to Recent SEC Filing

Magnolia Group, LLC cut its stake in Core Natural Resources (NYSE:CNR) by 67,000 shares in the first quarter, an estimated $6.38 million move based on the quarterly average price, according to an April 24, 2026, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated April 24, 2026, Magnolia Group, LLC reduced its position in Core Natural Resources by 67,000 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $6.38 million, calculated using the average quarterly closing price. The quarter-end value of the holding decreased by $3.84 million, reflecting both share sales and price shifts.Core Natural Resources remained a significant holding post-sale, representing 11.74% of the fund’s 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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