SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
17.02.2026 15:45:01
Investment Manager Sheds $10.6 Million VFC Shares, According to Recent SEC Filing
On February 13, 2026, Segall Bryant & Hamill reported selling 654,898 shares of V.F. Corporation (NYSE:VFC), an estimated $10.61 million trade based on quarterly average pricing.According to a February 13, 2026 SEC filing, Segall Bryant & Hamill sold 654,898 shares of V.F. Corporation during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $10.61 million, based on the average closing price over the quarter. The fund’s quarter-end stake in the company was valued at $77.44 million, a decrease of $6.18 million from the prior quarter, including the effect of price movements.The fund reduced its V.F. Corporation stake, which now represents 1.05% of reported U.S. equity assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!