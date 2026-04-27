SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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27.04.2026 16:10:53
Investment Manager Sheds $45.7 Million Worth of Software Stock, According to Latest SEC Filing
On April 24, 2026, Conestoga Capital Advisors, LLC disclosed a major sale of SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) shares, reducing its stake by 634,534 shares in a transaction estimated at $45.72 million based on the quarterly average price.According to an SEC filing dated April 24, 2026, Conestoga Capital Advisors, LLC sold 634,534 shares of SPS Commerce, with an estimated transaction value of $45.72 million based on average closing prices during the quarter. The quarter-end valuation of the SPS Commerce stake decreased by $56.83 million, reflecting both the share sale and price movements during the period.This transaction reduced SPS Commerce’s share of 13F AUM to approximately 0.01% as of March 31, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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