Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004
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23.03.2026 18:58:43
Investment Manager Takes New Stake in Full Truck Alliance Stock, According to Latest SEC Filing
On Feb. 17, 2026, Serenity Capital Management Pte. Ltd. disclosed a new position in Full Truck Alliance(NYSE:YMM), acquiring 1,807,769 shares in an estimated $19.40 million trade based on the quarterly average price.According to a Feb. 17, 2026, SEC filing, Serenity Capital Management Pte. Ltd. reported a new position in Full Truck Alliance, purchasing 1,807,769 shares. The estimated transaction value, calculated using the quarterly average share price, was $19.40 million. The stake’s quarter-end value was also $19.40 million, reflecting both the size of the new holding and the period’s share price.The new position in Full Truck Alliance accounts for 5.15% of Serenity Capital’s reportable assets under management following the filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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