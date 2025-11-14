Investment-Note für Allianz-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen.

Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Allianz-Aktie konnte um 13:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 369,30 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 5,23 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 461 322 Allianz-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 30,2 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.