Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktienanalyse 14.11.2025 13:19:47

Investment-Note für Allianz-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Investment-Note für Allianz-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Allianz-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Will Hardcastle unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen.

Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Allianz-Aktie konnte um 13:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 369,30 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 5,23 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 461 322 Allianz-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 30,2 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,gary718 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten