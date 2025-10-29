BASF Aktie

Experten-Einschätzung 29.10.2025 11:43:48

Investment-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Das BASF-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Geoff Haire unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Geoff Haire am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er erwartet aber eine neutrale Kursreaktion und sieht eher die Telefonkonferenz mit möglichen Signalen zum aktuellen Geschäft im vierten Quartal im Fokus.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Das Papier von BASF konnte um 11:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 44,29 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1,60 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 174 710 BASF-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,9 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BASF SE

