Investment-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag vor Quartalszahlen des Chemikalienhändlers von 76 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzvolumina bei Brenntag Essentials dürften sich verbessert haben, schrieb Analyst Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt rechne er für die Sparte aber mit einer gedämpften Entwicklung.

Aktieninformation im Fokus: Die Brenntag SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:18 Uhr 1,6 Prozent auf 74,32 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,91 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50 312 Brenntag SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2024 um 10,7 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Brenntag SE am 14.05.2024 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 15:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.