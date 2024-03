Investment-Note für Covestro-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Absatz des Chemiekonzerns habe sich verbessert, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mittelwert der Zielspanne für den diesjährigen operativen Gewinn (Ebitda) liege leicht unter dem Analystenkonsens.

Um 14:51 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 49,85 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 19,76 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 311 710 Covestro-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2024 5,4 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2023 wird für den 29.02.2024 terminiert.

