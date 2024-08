Investment-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Konsumgüterkonzerns sei von guter Qualität, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Da die Eckdaten bereits bekannt gewesen seien, habe es nur wenige Überraschungen gegeben.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 12:18 Uhr 0,5 Prozent. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 4,54 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88 788 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für das Henkel vz-Papier um 10,4 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2024 wird Henkel vz voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren.

