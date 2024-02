Investment-Note für Sartorius vz-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius nach Geschäftszahlen für 2023 von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach diesen Zahlen, neuen mittelfristigen Zielen und einer Kapitalerhöhung von Sartorius Stedim Biotech seien deren Aktien und auch die von Sartorius nun angemessen bewertet, schrieb Analyst Charles Pitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Sartorius vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Das Papier von Sartorius vz konnte um 13:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 342,90 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 12,51 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 29 830 Sartorius vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,9 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2024 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 21:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.