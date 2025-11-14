Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Analyse im Fokus 14.11.2025 11:43:47

Investment-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray das Siemens Energy-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach den neuen Mittelfristzielen von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nun gut 15 Prozent Spielraum für den operativen Ergebniskonsens für das Geschäftsjahr 2028.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,0 Prozent auf 111,15 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 7,96 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1 456 877 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 120,6 Prozent zu Buche. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

