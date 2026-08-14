Investment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Investment hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,04 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 178922,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,76 Milliarden QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3 157,54 Milliarden QAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at