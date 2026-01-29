Investment Oeresund: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Investment Oeresund hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,94 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,430 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 31,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 18,91 SEK. Im letzten Jahr hatte Investment Oeresund einen Gewinn von 9,32 SEK je Aktie eingefahren.

Investment Oeresund hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 171,70 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 222,13 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

