Investment Oeresund: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Investment Oeresund hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Investment Oeresund hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,18 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,790 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Investment Oeresund in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,6 Millionen SEK im Vergleich zu 29,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at