Investment Precision Castings: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Investment Precision Castings veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,99 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,17 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 449,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at