Investment Precision Castings: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Investment Precision Castings präsentierte am 09.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,03 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Investment Precision Castings ein EPS von 1,53 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 450,2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 419,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at