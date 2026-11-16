Investment Precision Castings: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Investment Precision Castings lud am 14.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,80 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,03 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 580,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 450,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at