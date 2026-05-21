Investment Precision Castings legte Quartalsergebnis vor

Investment Precision Castings hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,77 INR gegenüber 1,90 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 511,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Investment Precision Castings einen Umsatz von 425,1 Millionen INR eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 11,76 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,05 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,88 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at