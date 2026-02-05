Investment Precision Castings: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Investment Precision Castings lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 473,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 396,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at