Investment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Investment hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,06 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 QAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,83 Milliarden QAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden QAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at