Investment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Investment hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 QAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4 522,84 Milliarden QAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 247406,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,83 Milliarden QAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at