Investment Spiltan Registered legte Quartalsergebnis vor

Investment Spiltan Registered äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,18 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,62 SEK je Aktie vermeldet.

Investment Spiltan Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,2 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 340,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Investment Spiltan Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 8,900 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,440 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 119,19 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 87,46 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at