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13.07.2026 06:31:29
Investment Spiltan Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Investment Spiltan Registered lud am 10.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 6,97 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Investment Spiltan Registered 7,57 SEK je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,1 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Investment Spiltan Registered einen Umsatz von 100,9 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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