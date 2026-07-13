13.07.2026 06:31:29

Investment Spiltan Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Investment Spiltan Registered lud am 10.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 6,97 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Investment Spiltan Registered 7,57 SEK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,1 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Investment Spiltan Registered einen Umsatz von 100,9 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. In Asien dominieren am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen