Analyse im Fokus 29.10.2025 11:34:48

Investment-Tipp adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Investment-Tipp adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der adidas-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers untermauerten das auf einer breiten Basis stehende Wachstum sowie die weiter steigende Profitabilität, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:18 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 179,20 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 17,19 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 322 793 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 23,6 Prozent zu Buche. Die Quartalsbilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com

