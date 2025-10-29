Investment-Tipp adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers untermauerten das auf einer breiten Basis stehende Wachstum sowie die weiter steigende Profitabilität, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:18 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 179,20 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 17,19 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 322 793 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Minus von 23,6 Prozent zu Buche. Die Quartalsbilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

