Investment-Tipp Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres dürften 83 Flugzeuge ausgeliefert worden sein, schrieb Analyst David Strauss in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Produziert dürften 129 Flugzeuge worden sein.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:43 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 156,68 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 1,71 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 45 467 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 11,9 Prozent aufwärts. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 14:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 14:43 / GMT



