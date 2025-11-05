BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Analyse im Fokus 05.11.2025 10:37:51

Investment-Tipp BMW-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von Warburg Research-Analyst Marc-Rene Tonn, der das BMW-Papier näher betrachtet hat.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Die Barmittelzuflüsse der ersten neun Monate seien solide gewesen. Die Prognosesenkung vom Oktober lasse allerdings einen recht mauen Cashflow im vierten Quartal vermuten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 81,56 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 16,48 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 313 835 BMW-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 9,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

06.11.25 BMW Buy UBS AG
06.11.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BMW Kaufen DZ BANK
06.11.25 BMW Outperform Bernstein Research
05.11.25 BMW Buy UBS AG
