Investment-Tipp Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fahrzeugbauer habe für 2024 einen soliden Ausblick präsentiert, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 72,55 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 29,57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2 242 581 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 16,0 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



